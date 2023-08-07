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Российские налоги
Полина Мостепан
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Освобождение туроператоров от уплаты налога на НДС с 1 июля 2023 г.

Госдума одобрила проект закона, благодаря которому туроператоры будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Данными изменениями соответствующие компании смогут воспользоваться до 30 июня 2027 годам, и важно заметить, что распространяются они на все операции, проводимые с 1 июля текущего года.

Полина Мостепан
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По мнению Правительства, принятая мера снизит налоговую нагрузку с компаний, действующих в сфере внутреннего и въездного туризма. А это снижение, в свою очередь, поможет уменьшить стоимость туров, сделав их более доступным для всех желающих путешественников.

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Новая мера также послужит к укрупнению уже существующих туркомпаний и позволит туроператорскому рынку России эффективно развиваться. По мимо этого, запланировано в дальнейшем рассмотреть вопрос освобождения от НДС сервисы по бронированию.

Важно отметить, что как только вступит в силу новая норма, компаниям не понадобится обращаться в ФНС с целью получения данной преференции, так как весь процесс заработает в автоматическом режиме.

По материалам: Телеграм-канал "Государственная Дума"

#НДС#освобождение от уплаты налогов
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДС#освобождение от уплаты налогов