Взятка или подкуп может дорого обойтись

В Госдуму на рассмотрение внесен проект закона, предлагающий повысить меры наказания за получение взятки либо мелкого подкупа штрафом до 10 000 рублей.

По мнению авторов законопроекта, данные действия взяточничества стали довольно распространенными и имеют повторяющийся характер. Например, взятки в учебных заведениях, коммерческий подкуп в сфере ЖКХ или в процессе подготовки будущих водителей. Если посчитать общую сумму, то в конечном результате с таких поборов набирается крупная сумма.