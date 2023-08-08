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Полина Мостепан
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Взятка или подкуп может дорого обойтись

В Госдуму на рассмотрение внесен проект закона, предлагающий повысить меры наказания за получение взятки либо мелкого подкупа штрафом до 10 000 рублей.

Полина Мостепан
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По мнению авторов законопроекта, данные действия взяточничества стали довольно распространенными и имеют повторяющийся характер. Например, взятки в учебных заведениях, коммерческий подкуп в сфере ЖКХ или в процессе подготовки будущих водителей. Если посчитать общую сумму, то в конечном результате с таких поборов набирается крупная сумма.

С целью решения данного вопроса, предлагается следующее:

  1. Повысить меру наказания до 3-х лет лишения свободы за получение взятки или подкупа в размере до 10 000 рублей.
  2. Применить меру наказания в виде конфискации имущества нарушителей.
  3. Внедрить новые формулировки, квалифицирующие данные действия как нарушения: вымогательство либо заведомая незаконность действия.

По материалам: Телеграм-канал "Государственная Дума"

#Госдума#законопроект
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Госдума#законопроект