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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Оман проводит консультации по законодательству о виртуальных активах

Управление рынка капитала Омана (The Capital Market Authority, CMA) объявило о проведении консультаций с общественностью по нормативно-правовой базе для виртуальных активов.

Ольга Кутяева
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Вслед за Объединенными Арабскими Эмиратами Султанат Оман представил для консультаций документ «Нормативно-правовая база по виртуальным активам» (Virtual Asset Regulatory Framework).

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Ранее CMA объявила о планах по созданию системы регулирования виртуальных активов (VA) и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в Султанате Оман. Целью новой структуры является создание всеобъемлющего и в то же время адаптируемого режима для быстро развивающегося сектора виртуальных активов. Управление рынка капитала стремится обеспечить альтернативную финансовую и инвестиционную платформу для эмитентов и инвесторов, одновременно снижая связанные с этим риски.

В настоящее время разработка этой нормативной базы находится на стадии консультаций с заинтересованными сторонами отрасли. По завершении этого этапа CMA подготовит проект нормативной базы и завершит ее разработку. Отзывы по консультациям принимаются до 17 августа 2023 года.

По материалам CMA

#Оман#цифровые активы
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Оман#цифровые активы