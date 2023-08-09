Бразилия начала реформу косвенного налогообложения

Палата депутатов Бразилии одобрила историческую налоговую реформу 6/7 июля 2023 года, которая внесет существенные и долгожданные изменения в совокупность правил косвенного налогообложения в стране.

Эти меры позволят реструктурировать и упростить систему косвенного налогообложения, которая в настоящее время очень сложна из-за множества уровней налогов, взимаемых на разных уровнях правительства и иногда перекрывающие друг другом.

Реформа объединит несколько налогов в систему «двойного НДС», введет новые сборы и изменит существующие. Ожидается, что масштабные изменения повысят конкурентоспособность Бразилии, устранят «налоговые войны» между штатами и облегчат налоговую и административную нагрузку на бизнес.

В случае вступления в силу изменения будут вводиться поэтапно, начиная с 2026 года, а некоторые из существующих налогов будут отменены, начиная с 2027 года.