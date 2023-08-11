Юридический регулятор Великобритании просит полномочий на неограниченные штрафные санкции

Совет по юридическим услугам Англии и Уэльса (England and Wales Legal Services Board, LSB) намерен рассмотреть вопрос о предоставлении регуляторам юридических услуг более жестких полномочий в области правоприменения и проведения расследований, включая повышение финансовых штрафов.

Новое рассмотрение последовало за письмом председателя Управления по регулированию деятельности солиситоров (Solicitors Regulation Authority, SRA) Анны Брэдли министру юстиции Алексу Чалку с просьбой предоставить полномочия по наложению неограниченных штрафов. Несколькими днями ранее газетная публикация о трех солиситорских фирмах, занимающихся иммиграционными услугами, побудила Управление немедленно их закрыть.

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Раздел 69 Закона о юридических услугах позволяет Совету рекомендовать изменения в полномочиях регуляторов юридических услуг по наказанию за неправомерные действия. По словам представителей Совета, они давно считают, что существующие меры наказания недостаточны для предотвращения некоторых серьезных нарушений. Также будет рассмотрен вопрос о предоставлении регулирующим органам возможности активного сбора информации и обмена оперативными данными, что поможет им выявлять и пресекать "умышленные и серьезные" нарушения. В ходе ежегодной оценки эффективности работы регуляторов уже выявлены некоторые недостатки в их дисциплинарных и правоприменительных процессах и оценен прогресс, достигнутый регуляторами в устранении этих недостатков, хотя окончательное политическое решение остается за лорд-канцлером.

Однако Юридическое общество Англии и Уэльса (Law Society of England and Wales) выступает категорически против любых предложений по увеличению штрафных санкций. Оно отметило, что максимальный размер штрафов Управления был увеличен с 2 000 GBP до 25 000 GBP всего год назад, а более серьезные дела обычно передаются в Дисциплинарный трибунал по делам солиситоров (Solicitors Disciplinary Tribunal, SDT), который обладает «драконовскими» полномочиями по наказанию проступков солиситоров, включая возможность отстранить нарушителей от профессии.