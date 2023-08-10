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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Италия вводит налог на сверхприбыль для банков

Совет министров Италии объявил об утверждении декрета-закона о неотложных мерах по защите пользователей, экономической деятельности и стратегических инвестициях.

Ксения Шилкина
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Закон включает, среди прочего, 40-процентный налог на сверхприбыль финансовых учреждений. Налог будет взиматься с чистой процентной маржи финансового учреждения за 2022 финансовый год в размере, превышающем его чистую процентную маржу в 2021 году не менее чем на 5%, или чистой процентной маржи в 2023 финансовом году в размере, превышающем его чистую процентную маржу в 2022 году не менее чем на 10%. Налогооблагаемая база является большей из двух лет.

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Налог на сверхприбыль будет уплачен в 2024 году и не будет вычитаться для целей подоходного налога и регионального налога на производственную деятельность (IRAP). После заявления Совета министров и сильной реакции рынка Министерство экономики и финансов Италии опубликовало сообщение, в котором сообщается, что налог на сверхприбыль будет ограничен 0,1% от общей суммы активов.

После публикации в официальной газете декрет-закон должен быть преобразован в закон в течение 60 дней, чтобы вступить в силу.

По материалам orbitax.com

#банк#Италия
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Ксения Шилкина (подробнее)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#банк#Италия