Директора компаний Джерси (действующие не по найму) освобождаются от некоторых обязательств по AML

Директора компаний Джерси (действующие не по найму), которые недавно попали под действие режима борьбы с отмыванием денег (AML), будут освобождены от некоторых общих обязательств по AML, которые, по мнению Правительства, в настоящее время к ним не относятся.

30 января вступил в силу Закон (Proceeds of Crime (Amendment No.6) (Jersey) Law 2022), который отменил все регистрационные исключения из режима отмывания денег на Джерси и расширил Приложение 2 Закона о доходах от преступной деятельности, включив в него виды деятельности, ранее не подпадавшие под его действие, в том числе деятельность директоров. Компаниям, которые должны были зарегистрироваться для осуществления надзора в области AML, был предоставлен переходный период, закончившийся 30 июня 2023 года.

Вскоре после этого Комиссия по финансовым услугам Джерси (Financial Services Commission, JFSC) признала, что необходимо внести большую ясность в новые требования Приложения 2, особенно в отношении исключений и переходных правил для частных трастовых компаний и семейных офисов. Она продлила срок регистрации до 31 августа для директоров и семейных офисов, чтобы дать им «лучшее понимание того, как выполнять свои новые обязательства».

Теперь власти Джерси приняли более масштабные меры по решению этой проблемы. Элейн Миллар (Elaine Millar), помощник главного министра, отвечающая за финансовые услуги, намерена издать приказ, касающийся текущих обязанностей директоров, ранее освобожденных от ответственности, действующих не по трудовому договору, которые теперь должны регистрироваться в качестве предприятий, входящих в Приложение 2. В соответствии с этим приказом некоторые общие обязательства по AML будут отменены как не относящиеся к обязанностям этих директоров. К ним относятся требования по проведению оценки рисков, соблюдению политик и процедур, а также назначению отдельного сотрудника по отчетности об отмывании денег и по соблюдению требований. Изменение политики направлено на то, чтобы обеспечить «пропорциональное, эффективное и основанное на оценке рисков применение режима, а также соблюдение международных стандартов».

Приказ об исключениях вступит в силу 30 сентября, т.е. за день до вступления в силу режима для директоров, и будет действовать в течение года.