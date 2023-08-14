Корея откладывает внедрение правила UTPR

Предложения по налоговой реформе на 2024 финансовый год, представленные Министерством экономики и финансов Кореи (MOFE), включают меры по дополнению глобальных правил минимального налога в соответствии со вторым компонентом, а также отсрочку введения правила недоналогооблагаемой прибыли (UTPR).

После одобрения Национальным собранием большинство предлагаемых мер, будут применяться к финансовым годам, начинающимся 1 января 2024 года или после этой даты.

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Корея была первой страной, которая кодифицировала правила ОЭСР GloBE в соответствии со вторым компонентом своего «Закона о координации международных налоговых вопросов», представленного 31 декабря 2022 года.

Правила в основном соответствуют типовым правилам ОЭСР и включают минимальный налог в размере 15% для транснациональных корпораций с консолидированной выручкой не менее 750 миллионов евро за два из предыдущих четырех бизнес-лет правило включения дохода и «дополнительные правила включения дохода», последнее из которых называется UTPR в типовых правилах ОЭСР.

Реализация UTPR будет отложена еще на год, предполагается, что правила вступят в силу с 1 января 2025 года.