Австрия повышает первый порог подоходного налога с 2024 года

Министерство финансов Австрии объявило, что первый порог подоходного налога для физических лиц будет увеличен с 11 693 EUR до 12 500 EUR в 2024 году с учетом инфляции.

Как сообщалось ранее, пороговые значения корректируются с учетом инфляции для компенсации так называемой «холодной прогрессии», которая представляет собой дополнительное налоговое бремя в результате неспособности налоговой системы учитывать инфляцию.

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При увеличении первого порога доходы в размере до 12 500 EUR будут освобождены от налогообложения (ставка налога 0%).