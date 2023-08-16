Бразилия собирается упростить НДC

Сенат Бразилии в настоящее время изучает давно обсуждавшееся предложение по налоговой реформе в отношении косвенных налогов.

В настоящее время одна из самых сложных налоговых систем в мире, законодательная база Бразилии в отношении косвенных налогов может претерпеть серьезные изменения.

Сенат Бразилии в настоящее время анализирует предложение по налоговой реформе в отношении косвенных налогов, которое после многолетнего обсуждения было принято Палатой депутатов 7 июля 2023 года.

Предложение предусматривает существенное упрощение бразильской налоговой системы, упорядочив пять существующих косвенных налогов до двух основных (IBS 1 , государственный и муниципальный, CBS 2 , федеральный) плюс акцизный налог и возможный взнос штата, применяемый к первичным налогам и полуфабрикатам (все еще обсуждаются в Сенате).

Помимо значительного упрощения существующей налоговой системы, это предложение приведет к широкому спектру изменений на рынках и относительных ценах на продукты, а также может снизить «вес» налоговых факторов при принятии решений о распределении производственных и коммерческих инвестиций.