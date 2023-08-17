Министерство финансов Латвии рекомендует ввести авансовый налог для банков в рамках бюджета на 2024 год

Министерство финансов Латвии выпустило сообщение о представлении информационного отчета о ходе разработки Основных направлений национальной налоговой политики на 2024-2027 годы.
Основные направления налоговой политики включают в себя, в том числе, ряд вопросов налоговой политики, которые были определены для утверждения вместе с государственным бюджетом на 2024 год.
Одной из выделенных мер является рекомендация Министерства по введению банками обязательной авансовой уплаты налога на прибыль в размере 20% (20/80) от прибыли предыдущего года, которая может быть включена в пакет бюджета на 2024 год. Это один из двух рассматриваемых вариантов.
Другой вариант – временный солидарный взнос на сверхприбыли банков
По материалам orbitax.com
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