Новые цены на никотинсодержащую продукцию

Правительство утвердило формулу определения минимальной цены
Никотинсодержащей продукцией являются изделия, содержащие никотин и предназначенные для потребления никотина путем жевания, вдыхания, нюханья и так далее.
Постановлением утверждается порядок определения минимальной цены на указанные изделия.
Цена определяется отдельно для каждого вида продукции, однако в общем виде ее можно представить следующим образом:
Минимальная цена= ставка акциза на единицу массы или объема x ставка НДС x повышающий коэфициент (ПК).
ПК равен себестоимости производства или закупки продукции.
Стоит отметить, что указанная формула, уже успешно применяется при определении стоимости табачной продукции и обладает такими преимуществами как:
- простота вычисления;
- нет необходимости индексации минимальных цен;
- быстрое доведение информации до субъектов предпринимательства.
Нормы, регулирующие определение минимальных цен на никотинсодержащую продукцию принимаются впервые.
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