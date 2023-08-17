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Карина Каримова
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Новые цены на никотинсодержащую продукцию

Правительство утвердило формулу определения минимальной цены

Карина Каримова
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Никотинсодержащей продукцией являются изделия, содержащие никотин и предназначенные для потребления никотина путем жевания, вдыхания, нюханья и так далее.

Постановлением утверждается порядок определения минимальной цены на указанные изделия.

Цена определяется отдельно для каждого вида продукции, однако в общем виде ее можно представить следующим образом:

Минимальная цена= ставка акциза на единицу массы или объема x ставка НДС x повышающий коэфициент (ПК).

ПК равен себестоимости производства или закупки продукции.

Стоит отметить, что указанная формула, уже успешно применяется при определении стоимости табачной продукции и обладает такими преимуществами как:

- простота вычисления;

- нет необходимости индексации минимальных цен;

- быстрое доведение информации до субъектов предпринимательства.

Нормы, регулирующие определение минимальных цен на никотинсодержащую продукцию принимаются впервые.

#законопроект#предпринимательская деятельность
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законопроект#предпринимательская деятельность