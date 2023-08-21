Таиланд вводит льготные положения для смягчения воздействия глобального минимального налога

Послабления вступают в силу немедленно как для существующих компаний, так и для новых заявителей с консолидированной выручкой группы в размере 750 миллионов евро (28 000 миллионов батов) или более. Соответственно, все многонациональные предприятия (МНП), подпадающие под действие отчетности по странам, также будут затронуты 15-процентным глобальным минимальным налогом.

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Таиланд подписал Инклюзивную рамочную программу ОЭСР, и в марте 2023 года кабинет министров Таиланда уже подтвердил, что страна примет второй компонент, при этом ожидается, что закон будет объявлен к концу 2023 года, а новые меры будут реализованы в 2025 году. Тем временем и в ожидании нормативных актов по второму компоненту, которые должны быть изданы Департаментом доходов, BOI уже издал меры, которыми могут воспользоваться квалифицированные организации, продвигаемые BOI, для минимизации воздействия второго компонента. Потенциально затронутые компании должны начать оценивать, какой вариант стимулирования будет более выгодным, и соответственно планировать свои действия.