Аудиторская деятельность включает в себя не только проведение аудита, но и оказание сопутствующих ему услуг. Причем роль последних и спрос на них, в частности, со стороны компаний, не подпадающих под обязательный аудит, достаточно высоки. Это связано с тем, что их использование позволяет оптимизировать процесс ведения бухгалтерского учета, повысить качество подготовки финансовой отчетности и снизить риски.
Понятие «аудиторская деятельность» является наиболее общим и включает в себя как проведение аудита, так и оказание сопутствующих аудиту услуг. В Российской Федерации основы регулирования аудиторской деятельности, или оказания аудиторских услуг, определены Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Аудиторская деятельность может осуществляться как организациями, так и индивидуальными предпринимателями, которые обязательно имеют членство в саморегулируемой организации.
Под аудитом же понимается проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности, основанная на принципе независимости, целью которой является формирование мнения о ее достоверности и выражение его в аудиторском заключении.
В свою очередь, сопутствующими аудиту услугами являются оказываемые аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами в рамках предпринимательской деятельности услуги, за исключением аудита.
Министерством финансов Российской Федерации (далее – Минфин) выделен перечень аудиторских услуг и закреплен Приказом Минфина России от 09.03.2017 № 33н (далее – Приказ Минфина № 33н). Что касается аудита, то он может проводиться в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая как консолидированную отчетность в целом, так и ее части, а также отчетности, которая содержит финансовую информацию, и части такой отчетности.
Сопутствующие аудиту услуги, в свою очередь, можно разделить на три группы:
В аудиторских услугах выделяют две степени уверенности: разумную и ограниченную.
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности и предполагает снижение аудиторского риска до приемлемо низкого уровня. Под аудиторским риском понимается риск того, что специалист по результатам аудита выразит ошибочное мнение, то есть заключит, что отчетность достоверна во всех существенных аспектах, хотя в действительности это не так. Разумная уверенность не является абсолютной ввиду того, что аудиторской деятельности присущи неотъемлемые ограничения.
Наличие ограничений в аудиторской деятельности обусловлено следующими причинами:
Разумная уверенность достигается в ходе аудита и таких сопутствующих аудиту услуг, как задания, обеспечивающие разумную уверенность.
Ограниченная уверенность достигается при проведении обзорных проверок. В ходе обозных проверок практикующий специалист снижает риск до приемлемого уровня, однако уровень риска все равно остается выше, чем при аудите.
По результатам обзорных проверок мнение в заключении выносится в форме негативной уверенности. Специалист в заключении выражает мнение о том, что его внимание не привлекли факты, которые могли бы дать основания полагать, что финансовая отчетность, отчетность, содержащая финансовую информацию и иная отчетность содержат существенные искажения.
Больший приемлемый уровень риска при проведении заданий, обеспечивающих ограниченную уверенность, связан с тем, что сроки и объем выполняемых процедур при выполнении таких заданий меньше, чем при проведении аудита.
Можно выделить три вида международных стандартов, которыми пользуются аудиторы при выполнении заданий, обеспечивающих уверенность:
Помимо международных стандартов заданий, обеспечивающих уверенность, стоит также выделить Кодекс этики профессиональных бухгалтеров и Международные стандарты контроля качества (МСКК).
Сопутствующие аудиту услуги, не обеспечивающие уверенность, в свою очередь, регулируются международными стандартами сопутствующих услуг.
Как обзорная проверка, так и аудит ставят перед собой цель повысить уверенность собственников, инвесторов, кредиторов и иных лиц, которые будут использовать финансовую отчетность при принятии экономических решений, в том, что такая отчетность подготовлена с соблюдением требований концепции ее подготовки, то есть стандартов подготовки, и в ней нет существенных искажений.
При этом основное отличие заключается в том, какая степень уверенности достигается специалистом по результатам проверки. При обзорной проверке обеспечивается ограниченная уверенность, а при аудите – разумная.
Также к отличиям обзорной проверки от аудита можно отнести:
Проведение обзорной проверки требует меньше времени и предполагает проведение ограниченного количества процедур, поэтому вероятность того, что специалистом может быть обнаружено существенное искажение, ниже, чем при аудите.
В ходе обзорной проверки практикующий специалист в основном делает запросы и проводит аналитические процедуры, при этом оценка системы внутреннего контроля, полноценное тестирование бухгалтерских записей не предусматриваются.
Как правило, обзорные проверки проводятся в отношении промежуточной финансовой отчетности.
Проведение обзорной проверки может быть необходимо для повышения доверия пользователей финансовой отчетности в следующих случаях:
Выводы, которые будут сделаны практикующим специалистом в заключении по результатам обзорной проверки, могут быть использованы:
Помимо услуг по проверке финансовой отчетности аудиторские организации и индивидуальные аудиторы могут оказывать прочие сопутствующие услуги, к которым, в частности, относятся:
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