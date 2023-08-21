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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Испания готовится к введению в действие центрального реестра бенефициаров

Обнародованы правила создания и функционирования центрального государственного реестра конечных бенефициарных собственников Испании. Постановление вступит в силу с 19 сентября 2023 года.

Ольга Кутяева
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Постановление вводит в действие Королевский указ 609/2023 от 11 июля и распространяется на все испанские юридические лица и другие организации или структуры без статуса юридического лица, у которых в Испании местонахождение эффективного управления или они ведут свою основную деятельность в стране; либо управляются или администрируются физическими или юридическими лицами, проживающими или учрежденными в Испании. Кроме того, правила распространяются на организации, намеревающиеся установить деловые отношения, совершить разовые сделки или приобрести землю в Испании, даже если их управление или администрирование осуществляется не из Испании или другого государства - члена ЕС.

Некоторые организации уже сообщили о своих бенефициарах (UBO) в отраслевые реестры. Эти реестры имеют девятимесячный срок с момента вступления в силу указа для предоставления этой информации в новый центральный реестр, после чего они должны ежедневно сообщать о любых изменениях.

Коммерческие компании обязаны уведомлять Торговый реестр Испании о любых изменениях в составе бенефициаров в течение 10 дней с момента получения информации. Предприятия, не выполняющие свои обязательства по информированию, могут быть исключены из коммерческого реестра.

Предприятия, которые нигде не зарегистрированы или не заявляют о своих бенефициарах через реестры, в которых они зарегистрированы, должны заявить о своих бенефициарах непосредственно в центральный реестр в течение 2-х месяцев с момента вступления в силу Указа. Дальнейшие декларации должны подаваться в январе каждого года.

Данные, подлежащие представлению по каждому бенефициару, включают:

  • ФИО,
  • дату рождения,
  • документы, удостоверяющие личность, и страну их выдачи,
  • страну проживания,
  • гражданство,
  • адрес электронной почты и
  • критерии, позволяющие отнести их к UBO.

В отношении трастов или аналогичных механизмов необходимо указать личности учредителей, попечителей, защитников, бенефициаров и любых других физических лиц, которые в конечном итоге осуществляют контроль над трастом. Вся эта информация будет публиковаться до тех пор, пока лицо остается бенефициаром, и еще в течение 10 лет после этого.

Представители общественности, желающие получить доступ к информации реестра, должны будут подтвердить свою личность и представить доказательства своей законной заинтересованности. Им будут предоставлены только ФИО, месяц и год рождения, страну проживания и гражданство UBO, а также сведения о характере бенефициарной собственности. Доступ будет ограничен текущей информацией и может быть ограничен, если бенефициар запросит конфиденциальность на основании того, что подвергается несоразмерному риску.

По материалам STEP

#Испания#реестр бенефициаров
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Испания#реестр бенефициаров