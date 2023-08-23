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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Бельгия сохраняет процентную ставку по налогам на 2024 год

Бельгия опубликовала в Официальном вестнике уведомление о законной процентной ставке по налоговым вопросам на 2024 год, которая не изменилась по сравнению со ставкой на 2023 год и составляет 4%.

Ксения Шилкина
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Для конкретного года ставка равна среднему значению указанных базовых показателей за апрель, май и июнь предыдущего года с учетом минимума 4% и максимума 10%.

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Для целей подоходного налога используется установленная законом процентная ставка в отношении просроченной уплаты и возмещения налогов, тогда как ставка возмещения составляет установленную законом процентную ставку минус 2%. Исходя из этого, с 1 января 2024 года ставки просрочки уплаты и возврата подоходного налога сохраняются на уровне 4% и 2% в год.

Законная процентная ставка также используется для целей НДС: ставка за просрочку платежа равна установленной законом процентной ставке плюс 4%, а процентная ставка возврата равна ставке, установленной для просрочки платежа, минус 2%. Исходя из этого, с 1 января 2024 года процентные ставки по просрочке платежа и возмещению НДС сохраняются на уровне 8% и 6% в год.

По материалам orbitax.com

#Бельгия#налоговая ставка
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Бельгия#налоговая ставка