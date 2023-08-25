Китай предоставляет налоговые льготы для инвестиций в китайские депозитарные расписки

Министерство финансов Китая, Государственная налоговая администрация и Комиссия по регулированию ценных бумаг совместно выпустили Объявление № 22 от 2023 года, которое предоставляет налоговые льготы для инвестиций в китайские депозитарные расписки, выпущенные инновационными предприятиями.

Льготы для китайских корпоративных инвесторов включают освобождение от корпоративного налога на прибыль от передачи CDR инновационных предприятий, а также освобождение от налога на доходы от дивидендов и бонусов, полученных от владения CDR инновационных предприятий.

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Аналогичные налоговые льготы также предусмотрены для инвестиционных фондов государственных ценных бумаг, квалифицированных иностранных инвесторов (QFII) и квалифицированных иностранных инвесторов в юанях (RQFII), а также для индивидуальных инвесторов.

Инвестиционные фонды государственных ценных бумаг и физические лица также освобождаются от НДС при передаче CDR инновационных предприятий. Наконец, пониженная ставка гербового сбора в размере 0,1% предусмотрена для передачи CDR инновационных предприятий на Шанхайской фондовой бирже и Шэньчжэньской фондовой бирже.

Льготы действуют с 21 сентября 2023 года по 31 декабря 2025 года.