Правительство Джерси обязывает все частные трастовые компании зарегистрироваться для надзора в сфере AML

Правительство Джерси приняло поправки Приказ о доходах от преступной деятельности (Proceeds of Crime (Duties of Non-Professional Trustees) (Jersey) Order 2016), согласно которому все частные трастовые компании (Private trust companies, PTC) и другие юридические лица, выступающие в качестве трасти явного траста (express trust), должны зарегистрироваться в соответствии с режимом Джерси по борьбе с отмыванием денег (AML).

Данный шаг призван устранить путаницу, возникшую после вступления в силу Закона о доходах от преступлений (Proceeds of Crime (Amendment No. 6) (Jersey) Law 2022), который отменил большинство существующих регистрационных исключений из режима AML на Джерси и расширил Список 2 Приказа о доходах от преступлений 2016 года, включив в него виды деятельности, которые ранее не подпадали под его действие. Стало ясно, что необходима большая ясность в отношении новых требований, особенно в отношении исключений и переходных правил для частных страстовых компаний и семейных офисов. Некоторая неопределенность была связана с тем, следует ли считать юридических лиц «действующими в качестве бизнеса», если они выступают в качестве доверительных собственников явного траста.

Правительство приняло решение внести изменения в Приказ, чтобы устранить эту неопределенность и уточнить, что непрофессиональными трасти в соответствии с Приказом могут считаться только физические, а не юридические лица.

Соответствующий приказ был издан 22 августа 2023 года и вступает в силу через 7 дней после даты издания. Он устраняет любые сомнения относительно статуса юридических лиц, выступающих в качестве PTC. Теперь они не могут считаться непрофессиональными трасти и, таким образом, с 30 сентября 2023 года подпадают под действие поправок, если еще не попадали.

Изменения призваны отразить «постоянное и активное» управление Джерси национальными рисками в сфере AML по мере их развития, а также обеспечить соответствие стандартам ФАТФ. Правительство отмечает, что корпоративные трасти могут назначить поставщика услуг по борьбе с отмыванием денег, что позволяет несколько смягчить операционное воздействие новых обязательств по Приложению 2.

Комиссия по финансовым услугам Джерси в ближайшее время выпустит инструкции, разъясняющие новую позицию.