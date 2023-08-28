Маврикий предоставляет рекомендации по возобновленной схеме погашения налоговой задолженности

Налоговое управление Маврикия (MRA) информирует общественность о том, что Схема урегулирования налоговой задолженности (ТАСС), которая предусматривает полный отказ от штрафов и процентов по причитающейся налоговой задолженности, была продлена.

Если задолженность по налогам, непогашенная по состоянию на 2 июня 2023 года, в соответствии с начисленным налогом или декларацией, поданной не позднее 2 июня 2023 года в соответствии с Законом о подоходном налоге, Законом о НДС или Законом об органе по регулированию азартных игр, полностью выплачена не позднее 1 апреля 2024 года, любые штрафы и проценты, включенные в налоговую задолженность, будут полностью отменены при условии, что заявка будет подана в MRA не позднее 3 января 2024 года.