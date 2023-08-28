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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Маврикий предоставляет рекомендации по возобновленной схеме погашения налоговой задолженности

Налоговое управление Маврикия выпустило коммюнике, содержащее рекомендации по Схеме урегулирования налоговой задолженности, которая была продлена в рамках Закона о финансах 2023 года.

Ксения Шилкина
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Налоговое управление Маврикия (MRA) информирует общественность о том, что Схема урегулирования налоговой задолженности (ТАСС), которая предусматривает полный отказ от штрафов и процентов по причитающейся налоговой задолженности, была продлена.

Если задолженность по налогам, непогашенная по состоянию на 2 июня 2023 года, в соответствии с начисленным налогом или декларацией, поданной не позднее 2 июня 2023 года в соответствии с Законом о подоходном налоге, Законом о НДС или Законом об органе по регулированию азартных игр, полностью выплачена не позднее 1 апреля 2024 года, любые штрафы и проценты, включенные в налоговую задолженность, будут полностью отменены при условии, что заявка будет подана в MRA не позднее 3 января 2024 года.

Возможность подачи заявления в электронном виде доступна на веб-сайте MRA www.mra.mu.

Схема не применима к человеку:

  • кто был осужден за преступление 1 июля 2012 года или после этой даты;
  • против кого ведутся или планируются гражданские или уголовные дела; или
  • кто является объектом расследования, связанного с незаконным оборотом наркотиков в соответствии с Законом об опасных наркотиках; незаконный оборот оружия — преступление, связанное с терроризмом, согласно Закону о предотвращении терроризма; отмывание денег в соответствии с Законом о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег; или коррупционное правонарушение согласно Закону о предотвращении коррупции.

По материалам orbitax.com

#задолженность#Маврикий
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#задолженность#Маврикий