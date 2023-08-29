Налоговое управление Израиля выпустило новое руководство по MAP
17 августа Налоговое управление Израиля опубликовало Циркуляр № 2023/01 по подоходному налогу, в котором содержится руководство по процедурам взаимных соглашений (Мutual agreement procedures, MAP) в рамках налоговых соглашений Израиля.
дела по MAP, в том числе то, что налогоплательщик может подать дело в компетентный орган своего государства проживания, если действия одного или обоих договаривающихся государств приводят или могут привести к налогообложению, не соответствующему налоговому соглашению;
порядок подачи запросов MAP и необходимых документов, включая то, что все документы должны быть составлены на иврите или английском языке, либо переведены на иврит или английский язык;
процедура обработки запросов MAP, включая проверку обоснованности запроса MAP;
влияние MAP на начисление взносов, возражения, апелляционные процедуры и взыскания, включая то, что соответствующие сроки не задерживаются MAP, хотя некоторые процедуры могут быть заморожены; и
реализация соглашений с компетентными органами, заключенных в результате MAP.
Циркуляр, который в настоящее время доступен только на иврите, заменяет собой Приказ о введении подоходного налога 23/2001.