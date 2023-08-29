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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Налоговое управление Израиля выпустило новое руководство по MAP

17 августа Налоговое управление Израиля опубликовало Циркуляр № 2023/01 по подоходному налогу, в котором содержится руководство по процедурам взаимных соглашений (Мutual agreement procedures, MAP) в рамках налоговых соглашений Израиля.

Ольга Кутяева
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В циркуляре рассматриваются:

  • компетентный орган по MAP;
  • дела по MAP, в том числе то, что налогоплательщик может подать дело в компетентный орган своего государства проживания, если действия одного или обоих договаривающихся государств приводят или могут привести к налогообложению, не соответствующему налоговому соглашению;
  • порядок подачи запросов MAP и необходимых документов, включая то, что все документы должны быть составлены на иврите или английском языке, либо переведены на иврит или английский язык;
  • процедура обработки запросов MAP, включая проверку обоснованности запроса MAP;
  • влияние MAP на начисление взносов, возражения, апелляционные процедуры и взыскания, включая то, что соответствующие сроки не задерживаются MAP, хотя некоторые процедуры могут быть заморожены; и
  • реализация соглашений с компетентными органами, заключенных в результате MAP.

Циркуляр, который в настоящее время доступен только на иврите, заменяет собой Приказ о введении подоходного налога 23/2001.

По материалам Orbitax

#Израиль#подоходный налог (НДФЛ)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Израиль#подоходный налог (НДФЛ)