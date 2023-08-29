Налоговое управление Израиля выпустило новое руководство по MAP

17 августа Налоговое управление Израиля опубликовало Циркуляр № 2023/01 по подоходному налогу, в котором содержится руководство по процедурам взаимных соглашений (Мutual agreement procedures, MAP) в рамках налоговых соглашений Израиля.

Циркуляр, который в настоящее время доступен только на иврите, заменяет собой Приказ о введении подоходного налога 23/2001.