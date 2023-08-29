Налоговое управление Италии требует от Airbnb 500 миллионов евро в виде неуплаченных налогов

Налоговое управление Италии начало расследование по уклонению от уплаты налогов против Airbnb, требуя около 500 миллионов евро в виде неуплаченных налогов.

Дело было возбуждено в отношении налогового режима Италии для краткосрочной аренды, который был введен в действие с 1 июня 2017 года.

Все услуги по этой теме:

Нужна помощь в налоговом споре? Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами. Подробнее

Согласно режиму, доход от краткосрочной аренды облагается налогом по фиксированной ставке 21%. В случае профессиональных арендодателей обязанность ложится на арендодателя. В случае непрофессиональных хозяев или владельцев недвижимости, для которых аренда не является основным источником дохода, посредники, такие как Airbnb, обязаны удерживать и перечислять причитающийся налог.

Airbnb ранее оспорил этот режим, но он был поддержан Судом ЕС в решении, вынесенном в декабре 2022 года.