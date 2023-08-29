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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Налоговое управление Италии требует от Airbnb 500 миллионов евро в виде неуплаченных налогов

Налоговое управление Италии начало расследование по уклонению от уплаты налогов против Airbnb, требуя около 500 миллионов евро в виде неуплаченных налогов.

Ксения Шилкина
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Дело было возбуждено в отношении налогового режима Италии для краткосрочной аренды, который был введен в действие с 1 июня 2017 года.

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Согласно режиму, доход от краткосрочной аренды облагается налогом по фиксированной ставке 21%. В случае профессиональных арендодателей обязанность ложится на арендодателя. В случае непрофессиональных хозяев или владельцев недвижимости, для которых аренда не является основным источником дохода, посредники, такие как Airbnb, обязаны удерживать и перечислять причитающийся налог.

Airbnb ранее оспорил этот режим, но он был поддержан Судом ЕС в решении, вынесенном в декабре 2022 года.

По материалам orbitax.com

#Италия#налоговые_споры
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Италия#налоговые_споры