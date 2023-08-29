Центральный банк России поднял ключевую ставку до 12 %

Напомним, что ключевая ставка длительное время держалась на отметке 7,5 % (с сентября 2022 г.) и только в июле было небольшое повышение до 8,5 %. Однако, рост инфляционного давления в стране и темпы прироста цен повлекло такое резкое повышение, и, что немаловажно, уже второй раз подряд за столь короткий период времени.