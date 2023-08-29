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Полина Мостепан
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Центральный банк России поднял ключевую ставку до 12 %

В целях ограничения рисков для ценовой стабильности, Центробанк на очередном внеплановом заседании принял решение и кардинально повысил ставку сразу на 350 б.п., теперь ключевая ставка -12 % годовых.

Полина Мостепан
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Напомним, что ключевая ставка длительное время держалась на отметке 7,5 % (с сентября 2022 г.) и только в июле было небольшое повышение до 8,5 %. Однако, рост инфляционного давления в стране и темпы прироста цен повлекло такое резкое повышение, и, что немаловажно, уже второй раз подряд за столь короткий период времени.

Принятые меры снизили курс рубля, но данная стратегия может иметь временный эффект. Но есть и другая сторона медали - кредиты для частных потребителей и бизнеса станут дороже, а процентные ставки по вкладам и накопительным счетам- наоборот, более приятными.

По материалам: Банк России

#ключевая ставка#Центробанк
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ключевая ставка#Центробанк