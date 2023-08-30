News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Полина Мостепан
0

Последствия покупки квартиры с незаконной перепланировкой

Последствия покупки квартиры с незаконной перепланировкой

Полина Мостепан
Обсудить

Важно перед покупкой квартиры проверить наличие незаконной перепланировки в ней. Отметим, что перепланировку квартиры необходимо согласовывать заранее с местной администрацией, но, к сожалению, на практике мало кто придерживается этих правил. Предлагаем рассмотреть, какие последствия ожидают покупателей такой квартиры.

Все услуги по этой теме:
Владение недвижимостью через иностранную компанию.
Подробнее

Важно заметить, что не всегда получается у собственников с перепланировкой скрыть данный факт, так как в момент продажи квартиры либо иного регистрационного действия, информация о незаконной перепланировке обнаруживается. Помимо этого, бывают случаи, когда жалуются соседи или сотрудники коммунальных услуг.

Собственнику квартиры с перепланировкой грозит следующее:

1. Штраф в размере 2000-2500₽;

2. В случае обнаружения нарушений норм собственника обяжут отремонтировать квартиру за свои деньги и привести её в первоначальное состояние;

3. Если собственник жилья откажется проводить корректирующие работы, то жильё могут продать на публичных торгах. В таком случае собственник получит денежные средства с продажи квартиры, но сумма будет равна за вычетом расходов на ремонт.

Не всё потеряно и подстраховаться возможно: запросите технический паспорт и сверьте чертежи с фактическим состоянием квартиры. Если данная процедура Вам не под силу, то можно обратиться к специалисту, имеющему опыт работы со схемами и обозначениями.

По материалам: Телеграм-канала Госуслуги

#недвижимость
Обсудить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#недвижимость