Последствия покупки квартиры с незаконной перепланировкой

Последствия покупки квартиры с незаконной перепланировкой

Важно перед покупкой квартиры проверить наличие незаконной перепланировки в ней. Отметим, что перепланировку квартиры необходимо согласовывать заранее с местной администрацией, но, к сожалению, на практике мало кто придерживается этих правил. Предлагаем рассмотреть, какие последствия ожидают покупателей такой квартиры.

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Важно заметить, что не всегда получается у собственников с перепланировкой скрыть данный факт, так как в момент продажи квартиры либо иного регистрационного действия, информация о незаконной перепланировке обнаруживается. Помимо этого, бывают случаи, когда жалуются соседи или сотрудники коммунальных услуг.

Собственнику квартиры с перепланировкой грозит следующее:

1. Штраф в размере 2000-2500₽;

2. В случае обнаружения нарушений норм собственника обяжут отремонтировать квартиру за свои деньги и привести её в первоначальное состояние;

3. Если собственник жилья откажется проводить корректирующие работы, то жильё могут продать на публичных торгах. В таком случае собственник получит денежные средства с продажи квартиры, но сумма будет равна за вычетом расходов на ремонт.

Не всё потеряно и подстраховаться возможно: запросите технический паспорт и сверьте чертежи с фактическим состоянием квартиры. Если данная процедура Вам не под силу, то можно обратиться к специалисту, имеющему опыт работы со схемами и обозначениями.