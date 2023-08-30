Правительство Чехии вносит изменения в налоговое законодательство

Министерство финансов Чехии объявило 23 августа 2023 года, что коалиционное правительство согласовало поправки к налоговому пакету, предложенному ранее в этом году.
Пакет включает в себя ряд важных мер, в том числе повышение ставки налога на прибыль организаций с 19% до 21%, а также объединение пониженных ставок НДС 10% и 15% в единую пониженную ставку 12%. Стандартная ставка сохранена на уровне 21%.
Дополнительные поправки, которые были согласованы, включают:
Палата депутатов (нижняя палата парламента) уже одобрила пакет в первом чтении и теперь должна одобрить пакет с поправками во втором и третьем чтениях, прежде чем он поступит в Сенат (верхняя палата). При условии окончательного утверждения и публикации в Официальном вестнике меры пакета обычно начнут применяться с 1 января 2024 года.
По материалам orbitax.com
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