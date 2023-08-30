Правительство Чехии вносит изменения в налоговое законодательство

Министерство финансов Чехии объявило 23 августа 2023 года, что коалиционное правительство согласовало поправки к налоговому пакету, предложенному ранее в этом году.

Пакет включает в себя ряд важных мер, в том числе повышение ставки налога на прибыль организаций с 19% до 21%, а также объединение пониженных ставок НДС 10% и 15% в единую пониженную ставку 12%. Стандартная ставка сохранена на уровне 21%.

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Дополнительные поправки, которые были согласованы, включают:

Разрешение компаниям вести счета в иностранной валюте с 1 января 2024 года, в том числе в евро, долларах США и фунтах стерлингов;

Ограничение освобождения от налога на льготы в натуральной форме для работников до 50% средней заработной платы;

Увеличение ставок налога на недвижимость примерно в 1,8 раза, при этом все налоговые поступления перейдут муниципалитетам;

Налогообложение пониженной ставкой НДС в размере 12% печатных газет, также как и журналы; и

Изменение налогообложения доходов от курсовой разницы, предусматривающее, что налогообложению будет подлежать только реализованная прибыль от курсовой разницы (в настоящее время налогообложению подлежат нереализованные доходы от курсовой разницы).

Палата депутатов (нижняя палата парламента) уже одобрила пакет в первом чтении и теперь должна одобрить пакет с поправками во втором и третьем чтениях, прежде чем он поступит в Сенат (верхняя палата). При условии окончательного утверждения и публикации в Официальном вестнике меры пакета обычно начнут применяться с 1 января 2024 года.