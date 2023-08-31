Китай расширяет возможности льготной политики по подоходному налогу для иностранных физлиц

Ранее продленная до 31 декабря льготная политика включает в себя то, что иностранные лица, квалифицирующиеся как резиденты, могут по своему выбору применять специальные дополнительные вычеты на образование детей, образование взрослых, чрезвычайные медицинские расходы, проценты по ипотечным кредитам и т. д. или пользоваться льготной политикой освобождения от налогов для субсидий (льгот) в натуральной форме, например, субсидии на жилье, языковое обучение и оплату образования детей, но не то и другое.