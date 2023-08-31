Налоговая реформа Кореи

Министерство экономики и финансов Кореи объявило предложения по поправкам к налоговому законодательству на 2023 год.
Предложения включают в себя отсрочку реализации Правила выплаты заниженного налога (UTPR) до 1 января 2025 года, расширение спектра технологий, имеющих право на налоговые льготы в области исследований и разработок (НИОКР), продление льготной фиксированной ставки налога для иностранных сотрудников, ужесточение некоторых положений, направленных против уклонения от уплаты налогов, и ряд других изменений в отношении международного налогообложения.
Основные предлагаемые изменения заключаются в следующем:
Предложения были объявлены 27 июля 2023 года и подлежат утверждению Национальным собранием.
По материалам ibfd.org
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