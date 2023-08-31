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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Налоговая реформа Кореи

Министерство экономики и финансов Кореи объявило предложения по поправкам к налоговому законодательству на 2023 год.

Ксения Шилкина
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Предложения включают в себя отсрочку реализации Правила выплаты заниженного налога (UTPR) до 1 января 2025 года, расширение спектра технологий, имеющих право на налоговые льготы в области исследований и разработок (НИОКР), продление льготной фиксированной ставки налога для иностранных сотрудников, ужесточение некоторых положений, направленных против уклонения от уплаты налогов, и ряд других изменений в отношении международного налогообложения.

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Основные предлагаемые изменения заключаются в следующем:

  • отсрочка реализации UTPR;
  • расширение спектра технологий, имеющих право на налоговые льготы на НИОКР;
  • продление срока подачи заявления на льготную фиксированную ставку налога, доступную для иностранных сотрудников;
  • требование отчетности о компенсациях на основе иностранных акций, предоставленных сотрудникам;
  • сокращение срока подачи локальных файлов и мастер-файлов;
  • наложение штрафных санкций на иностранных поставщиков электронных услуг за неспособность зарегистрироваться для уплаты налога на добавленную стоимость;
  • предоставление специального налогообложения для омнибусных счетов, используемых иностранными инвесторами;
  • формирование консультативного комитета по реализации налогового соглашения.

Предложения были объявлены 27 июля 2023 года и подлежат утверждению Национальным собранием.

По материалам ibfd.org

#законопроект#Южная Корея
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законопроект#Южная Корея