Налоговая реформа Кореи

Министерство экономики и финансов Кореи объявило предложения по поправкам к налоговому законодательству на 2023 год.

Предложения включают в себя отсрочку реализации Правила выплаты заниженного налога (UTPR) до 1 января 2025 года, расширение спектра технологий, имеющих право на налоговые льготы в области исследований и разработок (НИОКР), продление льготной фиксированной ставки налога для иностранных сотрудников, ужесточение некоторых положений, направленных против уклонения от уплаты налогов, и ряд других изменений в отношении международного налогообложения.

Все услуги по этой теме:

Основные предлагаемые изменения заключаются в следующем:

отсрочка реализации UTPR;

расширение спектра технологий, имеющих право на налоговые льготы на НИОКР;

продление срока подачи заявления на льготную фиксированную ставку налога, доступную для иностранных сотрудников;

требование отчетности о компенсациях на основе иностранных акций, предоставленных сотрудникам;

сокращение срока подачи локальных файлов и мастер-файлов;

наложение штрафных санкций на иностранных поставщиков электронных услуг за неспособность зарегистрироваться для уплаты налога на добавленную стоимость;

предоставление специального налогообложения для омнибусных счетов, используемых иностранными инвесторами;

формирование консультативного комитета по реализации налогового соглашения.

Предложения были объявлены 27 июля 2023 года и подлежат утверждению Национальным собранием.