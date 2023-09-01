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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Южная Африка публикует руководство по программе добровольного раскрытия информации

24 августа 2023 года Служба доходов Южной Африки (SARS) опубликовала новое Руководство по программе добровольного раскрытия информации.

Ксения Шилкина
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В руководстве представлены общие рекомендации по программе добровольного раскрытия информации (VDP) в соответствии с главой 16 Закона о налоговом администрировании № 28 от 2011 года.

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VDP был введен как постоянная мера по увеличению добровольного соблюдения требований в интересах повышения налогового законодательства, надлежащего управления налоговой системой и наилучшего использования ресурсов SARS. Программа VDP, призванная побудить налогоплательщиков добровольно раскрывать информацию о невыполнении налоговых обязательств, применяется в соответствии с Частью B Главы 16 и содержит требования к действительному добровольному раскрытию информации и доступным льготам.

VDP применим ко всем налогам, администрируемым SARS, за исключением таможенного и акцизного законодательства. Налогоплательщикам, имеющим право на участие в программе VDP, (при заключении действующего соглашения о добровольном раскрытии информации) будет предоставлена льгота по применимым штрафам за занижение информации, квалификационным административным штрафам, уголовному преследованию в отношении действительного добровольного раскрытия информации и заключению соглашения о добровольном раскрытии информации.

При работе с положениями, создающими налоговые льготы, такими как VDP, применяется строгая интерпретация, чтобы определить, соответствует ли заявитель всем требованиям Части B Главы 16, чтобы претендовать на освобождение от добровольного раскрытия информации.

По материалам orbitax.com

#законодательство#раскрытие информации
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство#раскрытие информации