Южная Африка публикует руководство по программе добровольного раскрытия информации

24 августа 2023 года Служба доходов Южной Африки (SARS) опубликовала новое Руководство по программе добровольного раскрытия информации.

В руководстве представлены общие рекомендации по программе добровольного раскрытия информации (VDP) в соответствии с главой 16 Закона о налоговом администрировании № 28 от 2011 года.

Все услуги по этой теме:

VDP был введен как постоянная мера по увеличению добровольного соблюдения требований в интересах повышения налогового законодательства, надлежащего управления налоговой системой и наилучшего использования ресурсов SARS. Программа VDP, призванная побудить налогоплательщиков добровольно раскрывать информацию о невыполнении налоговых обязательств, применяется в соответствии с Частью B Главы 16 и содержит требования к действительному добровольному раскрытию информации и доступным льготам.

VDP применим ко всем налогам, администрируемым SARS, за исключением таможенного и акцизного законодательства. Налогоплательщикам, имеющим право на участие в программе VDP, (при заключении действующего соглашения о добровольном раскрытии информации) будет предоставлена льгота по применимым штрафам за занижение информации, квалификационным административным штрафам, уголовному преследованию в отношении действительного добровольного раскрытия информации и заключению соглашения о добровольном раскрытии информации.

При работе с положениями, создающими налоговые льготы, такими как VDP, применяется строгая интерпретация, чтобы определить, соответствует ли заявитель всем требованиям Части B Главы 16, чтобы претендовать на освобождение от добровольного раскрытия информации.