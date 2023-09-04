News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
3

Израиль предоставляет налоговые льготы сектору высоких технологий

Принятый в Израиле Закон о поощрении наукоемкой промышленности направлен на поддержание статуса Израиля как привлекательного места для инвестиций для высокотехнологичных компаний.

Ксения Шилкина
Обсудить

Новый закон предоставит налоговые льготы инвесторам и компаниям за приобретение (или слияние) других высокотехнологичных компаний.

Все услуги по этой теме:
Получить консультацию по международному налогообложению.
Подробнее

«Закон ангелов» — как его неофициально называют — включает меры по поощрению инвестиций в начинающие компании и приобретение израильских или иностранных высокотехнологичных компаний, а также финансовые льготы.

У соответствующих критериям компаний есть окно в три с половиной года, чтобы воспользоваться льготами, то есть льготы доступны с 31 июля 2023 года по 31 декабря 2026 года.

По материалам bdo.global

#Израиль#налоговые льготы
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Израиль#налоговые льготы