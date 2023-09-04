Израиль предоставляет налоговые льготы сектору высоких технологий

Принятый в Израиле Закон о поощрении наукоемкой промышленности направлен на поддержание статуса Израиля как привлекательного места для инвестиций для высокотехнологичных компаний.

Новый закон предоставит налоговые льготы инвесторам и компаниям за приобретение (или слияние) других высокотехнологичных компаний.

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«Закон ангелов» — как его неофициально называют — включает меры по поощрению инвестиций в начинающие компании и приобретение израильских или иностранных высокотехнологичных компаний, а также финансовые льготы.

У соответствующих критериям компаний есть окно в три с половиной года, чтобы воспользоваться льготами, то есть льготы доступны с 31 июля 2023 года по 31 декабря 2026 года.