Диспансеризация VS работодатель

Сотрудник имеет право на прохождение диспансеризации, а работодатель должен предоставить такую возможность с определенной периодичностью, которая зависит от возрастной категории работника. И это не всё, так как день диспансеризации для сотрудника оформляется как выходной с соответствующей оплатой.

Механизм простой: сотрудник пишет заявление, в котором излагает свое намерение пройти диспансеризацию, далее согласовывает с работодателем день или дни, в которые посетит медицинское учреждение.

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Однако, у сотрудника также существует обязанность перед работодателем, а именно, после прохождения диспансеризации предоставить любой документ, подтверждающий факт своего отсутствия.

Важно уточнить, что работодатель должен предоставить выходной в день запланированной диспансеризации:

1.Всем сотрудникам младше 40 лет, как минимум 1 раз в 3 года.

2. Сотрудникам в возрасте от 40 лет до наступления предпенсионного возраста - 1 раз в год.

3. Сотрудники предпенсионного и пенсионного возраста могут воспользоваться данным правом 2 раза в год. Но важно заметить, что по договоренности с работодателем, дни можно распределить на разные периоды года, то есть не обязательно брать два дня одновременно.