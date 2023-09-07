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Полина Мостепан
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Диспансеризация VS работодатель

Сотрудник имеет право на прохождение диспансеризации, а работодатель должен предоставить такую возможность с определенной периодичностью, которая зависит от возрастной категории работника. И это не всё, так как день диспансеризации для сотрудника оформляется как выходной с соответствующей оплатой.

Полина Мостепан
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Механизм простой: сотрудник пишет заявление, в котором излагает свое намерение пройти диспансеризацию, далее согласовывает с работодателем день или дни, в которые посетит медицинское учреждение.

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Однако, у сотрудника также существует обязанность перед работодателем, а именно, после прохождения диспансеризации предоставить любой документ, подтверждающий факт своего отсутствия.

Важно уточнить, что работодатель должен предоставить выходной в день запланированной диспансеризации:

1.Всем сотрудникам младше 40 лет, как минимум 1 раз в 3 года.

2. Сотрудникам в возрасте от 40 лет до наступления предпенсионного возраста - 1 раз в год.

3. Сотрудники предпенсионного и пенсионного возраста могут воспользоваться данным правом 2 раза в год. Но важно заметить, что по договоренности с работодателем, дни можно распределить на разные периоды года, то есть не обязательно брать два дня одновременно.

По материалам: Телеграм- канал "Госуслуги"

#трудовое законодательство
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#трудовое законодательство