Сингапур опубликовал резюме ответов на публичные консультации по поправкам к Закону о налоге на прибыль

Минфин Сингапура опубликовал резюме ответов на консультации с общественностью по законопроекту - поправкам к Закону о налоге на прибыль (Income Tax (Amendment) Bill 2023), который включает налоговые меры, объявленные в бюджетном заявлении от 14 февраля 2023 года, а также изменения, обусловленные развитием международной налоговой системы и периодическим пересмотром налоговой системы Сингапура в целях более полного отражения политических целей и улучшения налогового администрирования.
Минфин предложил общественности высказать свое мнение по законопроекту в период с 6 июня по 30 июня 2023 года.
Законопроект предлагает внести законодательные поправки в Закон о налоге на прибыль 1947 года для реализации:
Минфин получил отзывы на предложенные законодательные поправки, в частности, на следующие налоговые изменения:
Ответы Минфина на основные замечания по предложенным поправкам к законодательству приведены в Приложении A.
Предлагаемые законодательные изменения будут включены в законопроект и представлены в парламент в сентябре 2023 года.
По материалам MOF
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