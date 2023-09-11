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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Сингапур опубликовал резюме ответов на публичные консультации по поправкам к Закону о налоге на прибыль

Минфин Сингапура опубликовал резюме ответов на консультации с общественностью по законопроекту - поправкам к Закону о налоге на прибыль (Income Tax (Amendment) Bill 2023), который включает налоговые меры, объявленные в бюджетном заявлении от 14 февраля 2023 года, а также изменения, обусловленные развитием международной налоговой системы и периодическим пересмотром налоговой системы Сингапура в целях более полного отражения политических целей и улучшения налогового администрирования.

Ольга Кутяева
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Минфин предложил общественности высказать свое мнение по законопроекту в период с 6 июня по 30 июня 2023 года.

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Законопроект предлагает внести законодательные поправки в Закон о налоге на прибыль 1947 года для реализации:

  • налоговых мер, объявленных в Бюджетном заявлении на 2023 год; и
  • изменений, вытекающих из международных налоговых событий и периодического обзора налоговой системы Сингапура, проводимого Минфином.

Минфин получил отзывы на предложенные законодательные поправки, в частности, на следующие налоговые изменения:

  • налогообложение прибыли от продажи или отчуждения иностранных активов, полученной в Сингапуре предприятиями, не имеющими экономического присутствия в стране;
  • введение Схемы инновационного развития предприятий (Enterprise Innovation Scheme, EIS); и
  • введение схемы налогового стимулирования благотворительности для семейных офисов (Scheme for Family Offices, FOs).

Ответы Минфина на основные замечания по предложенным поправкам к законодательству приведены в Приложении A.

Предлагаемые законодательные изменения будут включены в законопроект и представлены в парламент в сентябре 2023 года.

По материалам MOF

#налог на прибыль#Сингапур
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог на прибыль#Сингапур