Новая Зеландия представила проект закона о налоге на цифровые услуги

31 августа правительство Новой Зеландии представило законопроект о налоге на цифровые услуги (DST Bill). Законопроект о DST позволяет правительству вводить 3%-ный налог на цифровые услуги (DST) от валового дохода от цифровых услуг крупных транснациональных групп (групп MNE), где доходы получены от пользователей или на территории Новой Зеландии.

Предлагаемая дата начала — 1 января 2025 года. Однако эта дата может быть отложена на срок до пяти лет, обеспечивая гибкость законодательства. Отложенная дата начала даст правительству время для мониторинга реализации первого компонента двухкомпонентного многостороннего решения ОЭСР и принятия решения о необходимости принятия законопроекта о налоге на цифровые услуги.