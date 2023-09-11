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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Новая Зеландия представила проект закона о налоге на цифровые услуги

Новый законопроект введет налог на цифровые услуги в размере 3% для новозеландских пользователей цифровых услуг.

Ксения Шилкина
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31 августа правительство Новой Зеландии представило законопроект о налоге на цифровые услуги (DST Bill). Законопроект о DST позволяет правительству вводить 3%-ный налог на цифровые услуги (DST) от валового дохода от цифровых услуг крупных транснациональных групп (групп MNE), где доходы получены от пользователей или на территории Новой Зеландии.

Предлагаемая дата начала — 1 января 2025 года. Однако эта дата может быть отложена на срок до пяти лет, обеспечивая гибкость законодательства. Отложенная дата начала даст правительству время для мониторинга реализации первого компонента двухкомпонентного многостороннего решения ОЭСР и принятия решения о необходимости принятия законопроекта о налоге на цифровые услуги.

По материалам ey.com

#налог на цифровые услуги#Новая Зеландия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог на цифровые услуги#Новая Зеландия