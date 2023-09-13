Китай продлевает льготы по НДС для мелких налогоплательщиков

Министерство финансов Китая и Государственная налоговая администрация опубликовали 1 августа 2023 года объявление, продлевающее применение льготных ставок по НДС для малого бизнеса.

В целях дальнейшей поддержки развития микро- и малых предприятий и индивидуального бизнеса Министерство финансов Китая и Государственная налоговая администрация опубликовали 1 августа 2023 года объявление (Объявление [2023] № 19), которое продлевает снижение ставки НДС для малого бизнеса на четыре года с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года.

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Льготы по НДС должны были истечь в конце 2023 года.

Мелкие плательщики НДС с ежемесячным объемом продаж 100 000 юаней или менее освобождаются от НДС.

Мелкие налогоплательщики НДС, чьи налогооблагаемые доходы от продаж обычно облагаются ставкой НДС 3%, будут иметь право применять ставку 1%.