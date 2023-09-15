ОАЭ не собираются вводить глобальный минимальный налог в 2024 году

В ходе форума ОАЭ подтвердили, что страна не будет внедрять GMT в 2024 году. Вместо этого правительство планирует начать консультации в первом квартале 2024 года по вопросам внедрения GMT в будущем. Более подробная информация будет опубликована, как только она станет доступна.