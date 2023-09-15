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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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ОАЭ не собираются вводить глобальный минимальный налог в 2024 году

13 сентября 2023 года ОАЭ совместно с ОЭСР провели региональный форум по Глобальному минимальному налогу (GMT) Компонента 2.

Ксения Шилкина
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В ходе форума ОАЭ подтвердили, что страна не будет внедрять GMT в 2024 году. Вместо этого правительство планирует начать консультации в первом квартале 2024 года по вопросам внедрения GMT в будущем. Более подробная информация будет опубликована, как только она станет доступна.

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Обращаем внимание, что ОАЭ ввели новый режим корпоративного налогообложения, вступивший в силу с 1 июня 2023 года, включая стандартную ставку налога в размере 9%, что все равно ниже 15% по глобальному минимальному налогу.

По материалу orbitax.com

#Глобальный минимальный налог (GMT)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Глобальный минимальный налог (GMT)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)