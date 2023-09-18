Требования экономического присутствия в Гонконге для освобождения от уплаты дохода, полученного из-за рубежа

15 сентября Налоговое управление Гонконга опубликовало предварительное Решение № 70, касающееся выполнения требования к экономическому присутствию в соответствии с разделом 15K Постановления о внутренних доходах (Inland Revenue Ordinance, IRO).

Требование экономического присутствия должно быть выполнено в соответствии с новым режимом освобождения от налога на доходы, полученные из-за рубежа (Foreign-Sourced Income Exemption, FSIE), введенного в Гонконге Постановлением о внутренних доходах (Inland Revenue (Amendment) (Taxation on Specified Foreign-sourced Income) Ordinance 2022.

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Новый режим FSIE предусматривает, что оффшорный пассивный доход будет считаться полученным из Гонконга и облагаться налогом на прибыль, если он получен в Гонконге компанией, входящей в группу MNE, если только не выполняются определенные условия освобождения. К ним, в частности, относится требование экономической присутствия в отношении процентов, дивидендов и доходов от реализации в соответствии с разделом 15K IRO.