News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
0

Требования экономического присутствия в Гонконге для освобождения от уплаты дохода, полученного из-за рубежа

15 сентября Налоговое управление Гонконга опубликовало предварительное Решение № 70, касающееся выполнения требования к экономическому присутствию в соответствии с разделом 15K Постановления о внутренних доходах (Inland Revenue Ordinance, IRO).

Ольга Кутяева
Обсудить

Требование экономического присутствия должно быть выполнено в соответствии с новым режимом освобождения от налога на доходы, полученные из-за рубежа (Foreign-Sourced Income Exemption, FSIE), введенного в Гонконге Постановлением о внутренних доходах (Inland Revenue (Amendment) (Taxation on Specified Foreign-sourced Income) Ordinance 2022.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Гонконге?
Подробнее
Нужна готовая компания в Гонконге?
Купить
Нужна готовая гонконгская компания со счетом в банке?
Купить
Нужна готовая гонконгская компания со счетом в платежной системе?
Купить
Необходимо организовать сабстенс в Гонконге?
Подробнее
Хотите получить лицензию оператора платежных услуг в Гонконге?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Гонконге?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Гонконге?
Подробнее
Налоговая система Гонконга: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Где ниже налоги: Кипр, Гонконг, Великобритания?
Узнать
Заказать виртуальный офис в Гонконге
Подробнее

Новый режим FSIE предусматривает, что оффшорный пассивный доход будет считаться полученным из Гонконга и облагаться налогом на прибыль, если он получен в Гонконге компанией, входящей в группу MNE, если только не выполняются определенные условия освобождения. К ним, в частности, относится требование экономической присутствия в отношении процентов, дивидендов и доходов от реализации в соответствии с разделом 15K IRO.

По материалам Orbitax

#economic substance#Гонконг
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#economic substance#Гонконг