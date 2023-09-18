Гонконг вводит новые налоговые льготы для интеллектуальной собственности

1 сентября 2023 года Гонконг опубликовал консультационный документ о введении нового налогового стимула для интеллектуальной собственности (ИС), в котором предлагается облагать приемлемый доход от ИС, полученный от соответствующих патентов или аналогичных патентам активов ИС, налогом в Гонконге по льготной налоговой ставке.

Все услуги по этой теме:

В рамках предлагаемого режима налоговых льгот для ИС, отвечающей критериям, являются патенты, защищенное авторским правом программное обеспечение и права на сорта растений. Эти отвечающие критериям активы ИС должны быть защищены законом и подлежать процессам утверждения и регистрации, если такие процессы уместны. В частности, патенты и права на сорта растений необходимо будет зарегистрировать на местном уровне после 24-месячного переходного периода.