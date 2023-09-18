News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
4

Гонконг вводит новые налоговые льготы для интеллектуальной собственности

Гонконг предложил новый режим налоговых льгот IP Box, который соответствует действию 5 Организации экономического сотрудничества и развития (BEPS).

Ксения Шилкина
Обсудить

1 сентября 2023 года Гонконг опубликовал консультационный документ о введении нового налогового стимула для интеллектуальной собственности (ИС), в котором предлагается облагать приемлемый доход от ИС, полученный от соответствующих патентов или аналогичных патентам активов ИС, налогом в Гонконге по льготной налоговой ставке.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Гонконге?
Подробнее
Нужна готовая компания в Гонконге?
Купить
Нужна готовая гонконгская компания со счетом в банке?
Купить
Нужна готовая гонконгская компания со счетом в платежной системе?
Купить
Необходимо организовать сабстенс в Гонконге?
Подробнее
Хотите получить лицензию оператора платежных услуг в Гонконге?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Гонконге?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Гонконге?
Подробнее
Получить консультацию по международному налогообложению.
Подробнее
Налоговая система Гонконга: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Где ниже налоги: Кипр, Гонконг, Великобритания?
Узнать
Заказать виртуальный офис в Гонконге
Подробнее

В рамках предлагаемого режима налоговых льгот для ИС, отвечающей критериям, являются патенты, защищенное авторским правом программное обеспечение и права на сорта растений. Эти отвечающие критериям активы ИС должны быть защищены законом и подлежать процессам утверждения и регистрации, если такие процессы уместны. В частности, патенты и права на сорта растений необходимо будет зарегистрировать на местном уровне после 24-месячного переходного периода.

По материалу ey.com

#Гонконг#налоговые льготы
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Гонконг#налоговые льготы