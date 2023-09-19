Парламент Великобритании принял законопроект о цифровых доверенностях

14 сентября аконопроект о доверенностях прошел парламентскую процедуру без поправок. Теперь он ожидает королевской санкции.

Законопроект был внесен в 2022 года при полной поддержке Правительства после консультаций, проведенных в 2021 году. В ходе этих консультаций было установлено, что для введения в действие полностью цифровой долговременной доверенности (Lasting power of attorney, LPA) необходимо принятие первичного законодательства.

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В соответствии с этим законопроектом в Закон о психической дееспособности (Mental Capacity Act 2005) будет внесен ряд существенных изменений в процедуру выдачи LPA в Англии и Уэльсе, в частности, Управление общественного опекуна (Office of the Public Guardian, OPG) сможет внедрить новый цифровой процесс наряду с усовершенствованной системой подачи заявлений в бумажном виде.

По мнению Министерства юстиции, законопроект упростит процедуру составления и регистрации LPA, а также получения физическими лицами заверенных копий доверенностей (Powers of attorney, POA) в Англии и Уэльсе. Он вводит требования по проверке личности при подаче заявления на регистрацию LPA, гарантируя, что заявление на регистрацию может подавать только доверитель. Также упрощается порядок подачи возражений против регистрации, хотя категория лиц, которые могут подать возражение, будет расширена и будет включать третьих лиц, не указанных в LPA. Кроме того, в зависимости от того, составлена ли LPA в цифровом, бумажном или смешанном виде, будут приниматься различные процедуры и доказательства.

По мнению Министерства юстиции, это облегчит доверителям создание LPA и в то же время обеспечит лучшую защиту от злоупотреблений. Общественность будет лучше защищена от мошенничества, а Управление общественного опекуна сможет осуществлять более рациональный процесс, обеспечивающий лучшую отдачу для плательщиков благодаря автоматизации административных процессов. В целом это позволит большему числу людей сохранять контроль над своей жизнью, планируя свое будущее, считают в Министерстве юстиции.

Пока точно неизвестно, когда законопроект вступит в силу, но Управление общественного опекуна заявляет, что уже работает над дизайном цифровой системы LPA и тестирует ее на пользователях. Новая система будет «проще, быстрее и удобнее», а также улучшит защиту от мошенничества, говорится в сообщении. Управление тесно сотрудничает с Министерством юстиции в подготовке изменений в подзаконные акты, которые потребуются для внедрения новой услуги.