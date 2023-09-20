Румыния рассматривает возможность введения нового минимального налога с оборота

Министерство финансов Румынии опубликовало для консультаций законопроект о мерах по обеспечению долгосрочной финансовой устойчивости страны.

К числу основных налоговых мер относятся:

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введение минимального налога с оборота в размере 1% для компаний с годовым оборотом, превышающим 50 млн EUR в предыдущем году, который применяется, если стандартный корпоративный налог, рассчитанный по ставке, меньше минимального налога с оборота;

введение налога в размере 1% в дополнение к налогу на прибыль с оборота банков, который включает процентный доход, дивидендный доход, доход от комиссионных, прибыли (убытки) от различных финансовых активов и другие определенные доходы;

введение двухставочной системы налогообложения для микропредприятий, включающей 1%-ю ставку налога, если годовой оборот не превышает 60 тыс. EUR, и 3%-ю ставку, если годовой оборот превышает 60 тыс. EUR или осуществляется определенная предпринимательская деятельность, включая деятельность по разработке программного обеспечения, оказанию ИТ-услуг, ресторанную деятельность и некоторые другие.

Законопроект также включает в себя ряд других мер, касающихся подоходного налога с физических лиц, взносов на социальное страхование, НДС, акцизов и других специальных налогов.