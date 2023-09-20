News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
0

Румыния рассматривает возможность введения нового минимального налога с оборота

Министерство финансов Румынии опубликовало для консультаций законопроект о мерах по обеспечению долгосрочной финансовой устойчивости страны.

Ольга Кутяева
Обсудить

К числу основных налоговых мер относятся:

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Румынии?
Подробнее
  • введение минимального налога с оборота в размере 1% для компаний с годовым оборотом, превышающим 50 млн EUR в предыдущем году, который применяется, если стандартный корпоративный налог, рассчитанный по ставке, меньше минимального налога с оборота;
  • введение налога в размере 1% в дополнение к налогу на прибыль с оборота банков, который включает процентный доход, дивидендный доход, доход от комиссионных, прибыли (убытки) от различных финансовых активов и другие определенные доходы;
  • введение двухставочной системы налогообложения для микропредприятий, включающей 1%-ю ставку налога, если годовой оборот не превышает 60 тыс. EUR, и 3%-ю ставку, если годовой оборот превышает 60 тыс. EUR или осуществляется определенная предпринимательская деятельность, включая деятельность по разработке программного обеспечения, оказанию ИТ-услуг, ресторанную деятельность и некоторые другие.

Законопроект также включает в себя ряд других мер, касающихся подоходного налога с физических лиц, взносов на социальное страхование, НДС, акцизов и других специальных налогов.

По материалам Orbitax

#налог на прибыль (Corporation Tax)#Румыния
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#налог на прибыль (Corporation Tax)#Румыния