Ирландия предлагает освободить от участия в капитале дивиденды, полученные из-за рубежа

Министр финансов Ирландии опубликовал планы по введению с 2025 года освобождения от корпоративного налога на участие для дивидендов, полученных из-за рубежа. Это освобождение будет включено в законопроект о финансах 2024 года после проведения технических консультаций, которые будут открыты до 13 декабря 2023 года.

Министерство финансов вводит данное исключение, поскольку Ирландии необходимо обеспечить «конкурентоспособность и привлекательность корпоративного налогового кодекса для инвестиций бизнеса при сохранении соответствия лучшим международным практикам».

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Министр финансов Ирландии Майкл Макграт отметил, что в последние годы ситуация с корпоративным налогообложением в мире претерпела «концентрированные изменения», в основном обусловленные проектом ОЭСР/Г20 по размыванию базы и переносу прибыли (BEPS). Ирландия стала одной из 140 юрисдикций, подписавших в октябре 2021 года двухкомпонентное решение ОЭСР BEPS для решения налоговых проблем, возникающих в связи с цифровизацией экономики.

Эти реформы привели к введению целого ряда новых мер в налоговый кодекс корпораций, к которым в законопроекте о финансах 2023 года будет добавлено обширное новое законодательство по реализации второго компонента соглашения ОЭСР. Процесс уже идет: начата предварительная работа по изучению возможности введения территориальных элементов в систему корпоративного налога, а в декабре 2021 года начнутся публичные консультации по территориальной системе налогообложения.

Однако в настоящее время в Ирландии не действует какая-либо форма освобождения от участия в капитале для иностранных дивидендов. Большинство стран - членов ЕС и ОЭСР ввели в свои налоговые кодексы ограниченную территориальную систему, используя этот метод освобождения от двойного налогообложения в отношении иностранных налогов. Он действует путем освобождения определенных квалифицированных иностранных доходов в виде дивидендов от корпоративного налога в руках получателя. Как правило, это освобождение распространяется на дивиденды от прямых иностранных инвестиций и прибыль от их продажи и часто дополняется освобождением от налога на прибыль иностранных филиалов.

Аналогичное освобождение прибыли иностранных филиалов ожидается в финансовом законопроекте осенью 2024 года, хотя определенность в отношении этой меры не столь велика.