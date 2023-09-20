Казахстан рассматривает возможность 300%-ного вычета расходов на НИОКР

Правительство Казахстана рассматривает возможность введения новых мер стимулирования инвестиций в НИОКР.
Основные стимулы касаются отчислений на НИОКР, в том числе:
· расходы, произведенные на научно-исследовательскую деятельность, осуществляемую в связи с созданием объекта интеллектуальной собственности, на который выдано регистрационное удостоверение;
· расходы, понесенные на приобретение исключительных прав на интеллектуальную собственность у образовательных учреждений, научных организаций и начинающих компаний для коммерциализации результатов НИОКР; и
· расходы, произведенные за услуги, приобретенные по договору НИОКР, заключенному с образовательными учреждениями и научными организациями.
Рассматриваются также некоторые льготы по НДС, в том числе освобождение от НДС НИОКР, выполняемых по контрактам на выполнение государственного заказа на НИОКР в приоритетных областях национальной экономики, а также финансирование коммерциализации результатов НИОКР.
По материалам orbitax.com
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