Казахстан рассматривает возможность 300%-ного вычета расходов на НИОКР

Правительство Казахстана рассматривает возможность введения новых мер стимулирования инвестиций в НИОКР.

Основные стимулы касаются отчислений на НИОКР, в том числе:

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300% вычет расходов, понесенных в связи с научно-исследовательской деятельностью, осуществляемой налогоплательщиками-резидентами Казахстана, включая строительство или создание научно-исследовательских лабораторий и предприятий;

100% вычет расходов, понесенных в связи с научно-исследовательской деятельностью, проведенной нерезидентом для налогоплательщиков-резидентов; и

Скидка 50% на:

· расходы, произведенные на научно-исследовательскую деятельность, осуществляемую в связи с созданием объекта интеллектуальной собственности, на который выдано регистрационное удостоверение;

· расходы, понесенные на приобретение исключительных прав на интеллектуальную собственность у образовательных учреждений, научных организаций и начинающих компаний для коммерциализации результатов НИОКР; и

· расходы, произведенные за услуги, приобретенные по договору НИОКР, заключенному с образовательными учреждениями и научными организациями.

Рассматриваются также некоторые льготы по НДС, в том числе освобождение от НДС НИОКР, выполняемых по контрактам на выполнение государственного заказа на НИОКР в приоритетных областях национальной экономики, а также финансирование коммерциализации результатов НИОКР.