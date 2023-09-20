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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Казахстан рассматривает возможность 300%-ного вычета расходов на НИОКР

Правительство Казахстана рассматривает возможность введения новых мер стимулирования инвестиций в НИОКР.

Ксения Шилкина
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Основные стимулы касаются отчислений на НИОКР, в том числе:

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  • 300% вычет расходов, понесенных в связи с научно-исследовательской деятельностью, осуществляемой налогоплательщиками-резидентами Казахстана, включая строительство или создание научно-исследовательских лабораторий и предприятий;
  • 100% вычет расходов, понесенных в связи с научно-исследовательской деятельностью, проведенной нерезидентом для налогоплательщиков-резидентов; и
  • Скидка 50% на:

· расходы, произведенные на научно-исследовательскую деятельность, осуществляемую в связи с созданием объекта интеллектуальной собственности, на который выдано регистрационное удостоверение;

· расходы, понесенные на приобретение исключительных прав на интеллектуальную собственность у образовательных учреждений, научных организаций и начинающих компаний для коммерциализации результатов НИОКР; и

· расходы, произведенные за услуги, приобретенные по договору НИОКР, заключенному с образовательными учреждениями и научными организациями.

Рассматриваются также некоторые льготы по НДС, в том числе освобождение от НДС НИОКР, выполняемых по контрактам на выполнение государственного заказа на НИОКР в приоритетных областях национальной экономики, а также финансирование коммерциализации результатов НИОКР.

По материалам orbitax.com

#Казахстан#налоговые льготы
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Казахстан#налоговые льготы