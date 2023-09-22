Налоговый вычет могут отменить

Существует вероятность отмены применения налогового вычета на покупку жилья. Данные изменения могут возникнуть, если Минстрой обнаружит, что ими воспользовались менее 30 % граждан, купивших себе недвижимость.

Важно напомнить, что у граждан после приобретения жилья, имеется пять лет для получения налогового вычета. По мнению властей, налоговый вычет является неотъемлемым инструментом помощи и поддержки улучшения жилищных условий для россиян, а не просто неким кэшбэком от государства. Отметим, что запланировано увеличить количество семей до 5 миллионов в год, имеющих возможность улучшить жилищные условия.

Таким образом, Минстрой проанализирует соответствующие показатели и, в случае несоблюдения установленных критериев, Минстроем будет предоставлено в Минфин предложение об изменении льготы, вплоть даже до отмены.

Безусловно, отмена льготы - не самый положительный исход для россиян. Все-таки возможность в дальнейшем вернуть хоть какую-то часть потраченных денег с покупки жилья, является хорошей финансовой поддержкой. Важно заметить, что максимальная сумма возврата составляет 260 тыс. рублей, а по процентам за ипотеку -390 тысяч рублей.