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Российские налоги
Полина Мостепан
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Налоговый вычет могут отменить

Существует вероятность отмены применения налогового вычета на покупку жилья. Данные изменения могут возникнуть, если Минстрой обнаружит, что ими воспользовались менее 30 % граждан, купивших себе недвижимость.

Полина Мостепан
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Важно напомнить, что у граждан после приобретения жилья, имеется пять лет для получения налогового вычета. По мнению властей, налоговый вычет является неотъемлемым инструментом помощи и поддержки улучшения жилищных условий для россиян, а не просто неким кэшбэком от государства. Отметим, что запланировано увеличить количество семей до 5 миллионов в год, имеющих возможность улучшить жилищные условия.

Таким образом, Минстрой проанализирует соответствующие показатели и, в случае несоблюдения установленных критериев, Минстроем будет предоставлено в Минфин предложение об изменении льготы, вплоть даже до отмены.

Безусловно, отмена льготы - не самый положительный исход для россиян. Все-таки возможность в дальнейшем вернуть хоть какую-то часть потраченных денег с покупки жилья, является хорошей финансовой поддержкой. Важно заметить, что максимальная сумма возврата составляет 260 тыс. рублей, а по процентам за ипотеку -390 тысяч рублей.

По материалам: Телеграм канала "Деньги24"

#налоговый вычет
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговый вычет