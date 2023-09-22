Налоговый орган Коста-Рики разъяснил порядок налогообложения криптоактивов

Постановление MH-DGT-OF-0460-2023 выпущено в ответ на запрос Главного налогового управления о предоставлении дополнительных рекомендаций по налогообложению криптовалют и криптоактивов, однако оно носит исключительно информационный характер.

По мнению налогового ведомства, криптовалюты следует рассматривать как виртуальные или нематериальные активы, поскольку они не авторизованы Центральным Банком Коста-Рики в качестве законного платежного средства. Поэтому они облагаются налогами в зависимости от типа совершаемой операции. Виртуальные активы, связанные с предпринимательской деятельностью, облагаются корпоративным подоходным налогом. Доход от инвестиций в личные виртуальные активы облагается налогом на доходы от капитала и прирост капитала, установленным в стране. Взимание платы за операции, связанные с организацией, проверкой или обменом виртуальных активов, облагается налогом на прибыль и НДС.

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В документе также указано, какие физические и юридические лица должны соблюдать данные налоговые правила. Правила распространяются на всех физических и юридических лиц, как имеющих, так и не имеющих резидентства в Коста-Рике, которые предоставляют услуги третьим лицам по защите частных криптографических ключей, обслуживанию, хранению и передаче виртуальных активов, обмену виртуальных активов на законные платежные средства или оказывают содействие в проведении любой из этих операций.

Если поставщик услуг является резидентом Коста-Рики, то доход от оказания услуг считается развитием предпринимательской деятельности и, соответственно, облагается налогом на прибыль. Нерезидент, оказывающий услуги физическому или юридическому лицу - резиденту Коста-Рики, облагается налогом у источника выплаты при переводе денежных средств за рубеж.