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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Еврокомиссия предлагает директиву по расчету налоговой базы компаний

12 сентября 2023 года Европейская комиссия опубликовала предложенную директиву под названием «Бизнес в Европе – Система подоходного налогообложения» (BEFIT).

Ксения Шилкина
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Директива содержит общий набор правил для расчета налоговой базы крупных компаний группы в ЕС и распределение налоговой базы между участниками группы. BEFIT заменяет ранее предложенную общую консолидированную корпоративную налоговую базу (CCCTB) и общую корпоративную налоговую базу (CCTB) и призван облегчить соблюдение требований и сократить соответствующие расходы для групп, работающих в ЕС.

Следует отметить, что наряду с предложенной директивой BEFIT Европейская комиссия также опубликовала предложения по гармонизированным правилам трансфертного ценообразования в ЕС и системе налогообложения головных офисов для микро-, малых и средних предприятий (МСП).

Расчет налоговой базы BEFIT начнется с определения предварительных налоговых результатов каждого члена группы BEFIT на основе финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с принятыми стандартами бухгалтерского учета в государстве-члене ЕС или МСФО.

Впоследствии эти результаты будут подвергнуты нескольким корректировкам, таким как исключение прибылей или убытков постоянных представительств и исключение доходов от морских перевозок, подпадающих под действие национального режима тоннажного налога. Определенные статьи необходимо будет добавить обратно, если они уже были вычтены или не были включены в финансовую отчетность, например финансовые активы, предназначенные для торговли, корпоративные налоги, которые уже были уплачены, и дополнительные налоги по второму компоненту, а также штрафы, пени и незаконные выплаты (например, взятки).

По материалам bdo.global

#директива ЕС#Европейская комиссия ЕС
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#директива ЕС#Европейская комиссия ЕС