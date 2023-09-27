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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Саудовская Аравия утвердила поправки к Постановлениям о подоходном налоге и Положениям о закяте

Поправки к Постановлениям о подоходном налоге касаются в первую очередь процентных ставок по капитальным активам, отчислений в пенсионный фонд работодателей, процедур апелляций и ставок подоходного налога.

Ксения Шилкина
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12 сентября 2023 г. в Официальном вестнике было опубликовано в электронном виде Постановление № 25 от 01.08.1445H (26 июля 2023 г.), в котором вносились поправки в Постановление о подоходном налоге (ITBL) и Положение о закяте (ZR). Данная министерская резолюция была опубликована после общественных консультаций по проектам поправок к ITBL и ZR.

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В соответствии с поправками к Положениям о закяте, руководящие принципы и постановления о закяте теперь являются обязательными для Закята, Налогового и таможенного управления (ZATCA) при соблюдении определенных условий.

Налогоплательщики закята должны учитывать поправки и соблюдать применимые положения.

По материалам ey.com

#законодательство#подоходный налог (НДФЛ)#Саудовская Аравия
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство#подоходный налог (НДФЛ)#Саудовская Аравия