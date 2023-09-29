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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Венгрия намерена сохранить низкий уровень налогообложения, несмотря на введение Компонента 2 GMT

Министерство финансов Венгрии опубликовало сообщение о начале консультаций с крупными венгерскими компаниями по вопросу введения глобального минимального налога (GMT) в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2022/2523 от 14 декабря 2022 года.

Ольга Кутяева
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Согласно релизу, цель правительства - сформировать положение о глобальном минимальном налоге таким образом, чтобы конкурентоспособность венгерской налоговой системы сохранялась, несмотря на GMT, и чтобы венгерские компании продолжали платить один из самых низких уровней налогов в Европе.

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Министерство финансов представит парламенту подробные правила переноса Директивы Совета при представлении осенних налоговых законов.

По материалам Orbitax

#Великобритания#Глобальный минимальный налог (GMT)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Великобритания#Глобальный минимальный налог (GMT)