Венгрия намерена сохранить низкий уровень налогообложения, несмотря на введение Компонента 2 GMT

Министерство финансов Венгрии опубликовало сообщение о начале консультаций с крупными венгерскими компаниями по вопросу введения глобального минимального налога (GMT) в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2022/2523 от 14 декабря 2022 года.

Согласно релизу, цель правительства - сформировать положение о глобальном минимальном налоге таким образом, чтобы конкурентоспособность венгерской налоговой системы сохранялась, несмотря на GMT, и чтобы венгерские компании продолжали платить один из самых низких уровней налогов в Европе.

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Министерство финансов представит парламенту подробные правила переноса Директивы Совета при представлении осенних налоговых законов.