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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Европейская комиссия предлагает директиву по реформированию налоговой системе для МСП

12 сентября 2023 года Европейская комиссия опубликовала предложение по Директиве, устанавливающей налоговую систему головного офиса для микро-, малых и средних предприятий (МСП) и вносящей поправки в Директиву 2011/16/ЕС.

Ксения Шилкина
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Предложение устанавливает правила, предоставляющие возможность МСП, действующим трансгранично в Европейском Союзе (ЕС), продолжать применять налоговые правила, с которыми они знакомы в своем государстве-члене проживания, для расчета налогооблагаемого результата своих постоянных представительств (ПП) в других государствах-членах. Директива также внесет поправки в Директиву 2011/16/EU (Директиву DAC), чтобы обеспечить обмен информацией между государствами-членами по предмету Налоговой директивы головного офиса. Президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об этой инициативе в своем Послании о положении дел в Европейском Союзе в 2022 году в рамках «Пакета помощи МСП».

Правила Директивы создадут режим «одного окна», в соответствии с которым подача налоговых деклараций, начисление налогов и сборы будут осуществляться через единый налоговый орган («орган подачи деклараций»), т. е. налоговый орган в государство-член головного офиса. Процедуры аудита, апелляций и разрешения споров останутся внутри страны и будут соответствовать процедурным правилам соответствующего государства-члена.

Проект Директивы теперь перейдет на стадию переговоров между государствами-членами с целью достижения единогласного согласия. Комиссия предлагает государствам-членам перенести Налоговую директиву головного офиса в свои национальные законы к 31 декабря 2025 года, чтобы правила вступили в силу с 1 января 2026 года.

По материалам orbitax.com

#директива ЕС#Европейская комиссия ЕС
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#директива ЕС#Европейская комиссия ЕС