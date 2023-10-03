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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Армения сдала на хранение ратификационную грамоту по BEPS MLI

25 сентября Армения сдала на хранение ратификационную грамоту по Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (MLI).

Ольга Кутяева
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Исходя из даты депонирования, Конвенция вступит в силу для Армении с 1 января 2024 года, хотя ее вступление в силу для охватываемых налоговых соглашений Армении будет зависеть от ратификации Конвенции контрагентом по каждому конкретному налоговому соглашению.

Обычно Многосторонняя конвенция вступает в силу для конкретного соглашения с первого числа месяца, следующего за 3-х месячным периодом после сдачи на хранение ратификационных грамот обеими сторонами соглашения. После вступления в силу положения Конвенции будут применяться в отношении охватываемого соглашения с 1 января года, следующего за годом его вступления в силу, в отношении налогов у источника. По всем остальным налогам Конвенция будет применяться в отношении налогооблагаемых периодов, начинающихся по истечении 6-месячного периода после даты вступления в силу.

Окончательный список оговорок и уведомлений, сделанных Арменией при сдаче на хранение ратификационной грамоты можно посмотреть на сайте ОЭСР.

По материалам Orbitax

#MLI#Армения
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#MLI#Армения