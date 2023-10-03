Армения сдала на хранение ратификационную грамоту по BEPS MLI

Исходя из даты депонирования, Конвенция вступит в силу для Армении с 1 января 2024 года, хотя ее вступление в силу для охватываемых налоговых соглашений Армении будет зависеть от ратификации Конвенции контрагентом по каждому конкретному налоговому соглашению.

Обычно Многосторонняя конвенция вступает в силу для конкретного соглашения с первого числа месяца, следующего за 3-х месячным периодом после сдачи на хранение ратификационных грамот обеими сторонами соглашения. После вступления в силу положения Конвенции будут применяться в отношении охватываемого соглашения с 1 января года, следующего за годом его вступления в силу, в отношении налогов у источника. По всем остальным налогам Конвенция будет применяться в отношении налогооблагаемых периодов, начинающихся по истечении 6-месячного периода после даты вступления в силу.