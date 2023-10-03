Джерси опубликовал правительственный план на 2024–2027 годы

Правительство Джерси опубликовало правительственный план на 2024–2027 годы, включая запланированные налоговые меры на 2024 год.

Эти меры включают:

Увеличение льгот по НДФЛ:

налоговая льгота (порог освобождения) для одиноких лиц увеличена с 18 500 до 20 000 фунтов Джерси (JEP);

налоговые льготы (порог освобождения) для супружеских пар увеличены с 29 750 до 32 050 JEP;

пособие на ребенка увеличено с 3450 до 3700 JEP;

дополнительное пособие на детей увеличено с 5 150 до 5 550 JEP;

пособие по уходу за ребенком увеличено с 7 050 до 7 600 JEP; и

повышенное пособие по уходу за ребенком увеличено с 18 300 до 19 700 JEP;

Корректировки различных акцизных сборов;

Создание 60-дневного периода освобождения от налогов для краткосрочных посетителей;

Введение одностороннего освобождения на основе кредита от двойного налогообложения для резидентов Джерси, имеющих доход от трудоустройства за границей из стран, с которыми Джерси не имеет налогового соглашения; и

Введение нового супервычета в размере 150% для организаций, которые инвестируют в соответствующие технологии для соблюдения нормативных обязательств, контролируемых Комиссией по финансовым услугам Джерси (JFSC), включая технологии, предназначенные для автоматизации, оптимизации и упрощения соблюдения правил, связанных с:

· финансовые преступления, включая борьбу с отмыванием денег (AML), борьбу с финансированием терроризма (CFT) и финансированием борьбы с распространением оружия массового уничтожения (CPF);

· киберриски, идентичность, защита конфиденциальности, а также управление и безопасность данных и информации;

· нормативная отчетность и аналитика;

· управление соблюдением требований; и

· другие требования JFSC по управлению рисками, предотвращению мошенничества и поведению.