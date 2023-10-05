Латвия вводит публичную CbC-отчетность

Латвия опубликовала Закон о раскрытии информации о доходах и налоге на прибыль, который предусматривает внедрение публичной страновой отчетности (CbC), что соответствует Директиве (ЕС) 2021/2101.

В соответствии с Законом, публичные CbC-отчеты должны публиковаться на сайте отчитывающейся компании в течение 12 месяцев после отчетной даты, если годовая консолидированная выручка группы превышает 750 млн EUR в каждом из 2-х последних последовательных отчетных лет. Отчет должен быть бесплатным и общедоступным на сайте отчитывающейся компании как минимум на одном из официальных языков Европейского Союза.

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В состав отчитывающихся компаний могут входить конечные материнские компании групп, превышающих порог, или отдельные компании, превышающие порог, если только группа или отдельная компания и все связанные с ней компании, включая филиалы, не зарегистрированы в Латвии или место экономической деятельности всех указанных компаний / филиалов находится только в Латвии и ни в какой другой налоговой юрисдикции. В число отчитывающихся компаний могут входить также филиалы или дочерние компании в Латвии, если конечная материнская компания в течение 12 месяцев после отчетной даты отчетного года не опубликовала на своем сайте отчет о CbC, который является бесплатным и общедоступным хотя бы на одном из официальных языков ЕС.

Отчитывающиеся компании в Латвии также обязаны в течение 12 месяцев после отчетной даты отчетного года подать в электронном виде в Систему электронного декларирования Службы государственных доходов публичный CbC-отчет и соответствующие выписки, которые будут переданы в Реестр предприятий Латвии для публикации на его сайте. Этот публичный отчет CbC должен быть составлен на латвийском языке или переведен на латвийский язык. Если публичный CbC-отчет был представлен и опубликован на сайте Реестра предприятий в электронном формате и доступен бесплатно в человекочитаемом формате любому лицу, находящемуся на территории ЕС, то отчитывающееся предприятие освобождается от публикации отчета на своем сайте. В этом случае на соответствующем сайте должна быть размещена информация об освобождении и ссылка на сайт Реестра предприятий.

Закон также содержит факультативное положение, позволяющее входящим в группу компаниям откладывать раскрытие определенной коммерчески чувствительной информации на срок до 5 лет, если ее раскрытие может нанести серьезный ущерб коммерческому положению компаний, включенных в отчет. Однако информация, касающаяся не сотрудничающих юрисдикций, не может быть опущена.

Закон вступает в силу с 11 октября 2023 года и применяется к отчетным годам, начинающимся с 22 июня 2024 года.