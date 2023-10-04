Узбекистан предоставляет освобождение от таможенных пошлин и НДС ввоз некоторого вида оборудования

В Узбекистане опубликовано постановление Кабинета министров № 482 от 19 сентября 2023 года, предусматривающее освобождение от таможенной пошлины и НДС при ввозе определенного нового технологического оборудования.

Постановление расширяет льготу, предусмотренную для отдельных видов сырья и оборудования, впервые предоставленную Указом Президента № ПП-392 от 12 октября 2022 года для поддержки местного промышленного производства.

К оборудованию, освобожденному постановлением Кабмина № 482, относятся насосы, объемные поршневые компрессоры, башенные краны, лифты и конвейеры для транспортировки грузов.

Кроме того, одним из основных условий является тот факт, что в Узбекистане не должно производиться аналогичное оборудование.