Быть или не быть: освобождение от НДФЛ зарплаты до 30 тыс. рублей

Поступило интересное предложение от депутатов Госдумы: освободить от налога на доходы физических лиц с зарплаты ниже 30 тысяч рублей в месяц. В случае одобрения данного законопроекта, новая норма вступит в силу с 1 января 2024 года.
По мнению чиновников, данное изменение положительно повлияет на сохранение дохода россиян и, соответственно, повысит уровень жизни малообеспеченным граждан, которые имеют заработную плату менее 30 тыс. рублей в месяц.
В случае одобрения данной меры поддержки математические расчеты выгоды следующие: отмена НДФЛ для этой категории россиян, позволит сэкономить 3 900 рублей ежемесячно, а это все-таки 46 800 рублей в год.
По мнению авторов законопроекта, сэкономленные денежные средства граждане смогут потратить на другие потребности либо пополнить свои будущие сбережения. Помимо этого, повышенный спрос на товары и услуги в том числе благоприятно повлияют на экономический рост России, что тоже немаловажно.
По материалам: Риа новости
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь